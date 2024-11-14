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На COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции (ФОТО/ВИДЕО)

Зеленая экономика Материалы 14 ноября 2024 16:04 (UTC +04:00)
На COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции, сообщает Trend.

Участники акции скандировали лозунг "Солидарность во имя "зеленого" и деколонизированного мира".

В акции приняли участие представители государств, пострадавших от колонизации.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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На COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции (ФОТО/ВИДЕО)
На COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции (ФОТО/ВИДЕО)
На COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции (ФОТО/ВИДЕО)
На COP29 прошла акция против колониальной политики Нидерландов и Франции (ФОТО/ВИДЕО)
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