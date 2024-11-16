Должен быть слышен голос парламента в защиту климата - Андрей Яцкин

БАКУ/Trend/- Должен быть слышен голос парламента в защиту климата.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказал первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в кулуарах Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Российская делегация во главе с Советом Федерации принимает участие в этом важном мероприятии, поддерживая наших азербайджанских друзей в проведении такого масштабного события. Оно имеет большое значение.

Голос парламента в защиту климата должен быть слышен, поскольку парламент отражает мнение народа",- сказал он.

Яцкин отметил, что Россия совместно с Азербайджаном проводит исследования и реализует мероприятия по охране Каспийского моря.

"Я надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит выработать конкретные меры по защите от изменения климата, а также по охране Каспия", - сказал он.

Отметим, что в Баку начала работу Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно IPU и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".