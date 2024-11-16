Организационный комитет провел фантастическую работу по подготовке к COP29 - Михаил Гусман

БАКУ /Trend/ - Организационный комитет провел фантастическую работу по подготовке к COP29.

Об этом Trend заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в кулуарах конференции COP29 в Баку.

"Когда я узнал, что Азербайджан единогласно избран местом проведения следующей конференции COP29, с одной стороны, конечно, я чрезвычайно обрадовался, а с другой стороны, я понимал, какую огромную работу придется проделать моим друзьям и коллегам в Азербайджане, самых разных министерств и ведомств, чтобы подготовить такую конференцию.

Азербайджан проводил много мероприятий большого формата, но такого огромного мероприятия еще проводить не приходилось. И я снимаю шляпу перед всем организационным комитетом, перед руководителями разных подразделений этого комитета за столь фантастическую подготовку", - сказал он.

Михаил Гусман отметил, что выбор Бакинского олимпийского стадиона центром конференции было очень мудрым решением.

"Стадион, естественно, преобразился и стал идеальным удобным местом для проведения всех мероприятий. Во-первых, это все очень компактно, очень удобно. Во-вторых, это освободило город от перенагрузки. Идеальные условия. Я разговаривал с десятками коллег и журналистами, и чиновниками, и даже руководителями. И все просто в восторге. Это, конечно, говорит о том, что все продумано до мелочей. Я знаю, что все это проходило под буквально каждодневным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - подчеркнул первый заместитель генерального директора.

По его словам, тема, которая здесь обсуждается, важнейшая для всего человечества.

"Я знаю непосредственно тех людей, которые занимались круглосуточно подготовкой COP29. И надо сказать, они вложили всю свою душу, весь свой интеллект, чтобы обеспечить успешное проведение. Результаты не замедлили сказаться. Я думаю, что и тема, которая здесь обсуждается, важнейшая для всего человечества, которая будет играть, конечно, большую роль того, чтобы мир консолидировал свои усилия в борьбе с драматическими климатическими изменениями, в борьбе против такого драматического потепления", - отметил он.

Михаил Гусман подчеркнул, что тема обмеления Каспийского моря должна беспокоить всех.

"Одна из важных тем, которая для меня лично очень больная, поскольку я вырос в Баку, у Каспия - обмеление Каспийского моря. Это для меня душевная боль, сердечное переживание.

Не случайно, во время государственного визита Президента России Владимира Путина в Азербайджан, Президент Азербайджана Ильхам Алиев специально привлек его внимание к этой теме. Конечно, те проблемы, которые обсуждаются, нельзя решить не за месяц и даже не за год, но главное, что будет сделано консолидированное усилие, в борьбе за мировую солидарность, за "зеленый" мир, как это провозгласил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я думаю, что в этом плане уже сегодня можно сказать, что конференция прошла с огромным успехом", - заявил Гусман.

Первый заместитель генерального директора ТАСС подчеркнул, что Россия и Азербайджан могут сотрудничать по всем направлениям.

"Я не знаю тех тем, в которых позиции России и Азербайджана расходились бы или не было бы возможности консолидировать усилия. Все, что связано с мировыми проблемами, климатическими, экологическими - волнует Азербайджан и Россию в равной степени", - заключил Михаил Гусман.