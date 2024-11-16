Зеленый климатический фонд инвестирует в системы раннего предупреждения для наиболее уязвимых стран – Генри Гонсалес

БАКУ /Trend/ - Зеленый климатический фонд инвестирует в системы раннего предупреждения для наиболее уязвимых стран.

Как передает Trend, об этом сказал главный инвестиционный директор Зеленого климатического фонда (GCF) Генри Гонсалес в ходе мероприятия высокого уровня по укреплению систем климатической информации и многопрофильного раннего предупреждения для повышения устойчивости.

По словам Гонсалеса, с 2015 года Зеленый климатический фонд активно поддерживает усилия по созданию систем раннего предупреждения, и на сегодняшний день было одобрено 97 проектов, включающих этот компонент, на общую сумму 3,6 миллиарда долларов в 2024 году. Фонд продолжает свою работу, активно сотрудничая с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и реализуя проекты, в том числе в Азербайджане.

"Мы гордимся нашими партнерскими отношениями с UNEP и рады, что можем представить здесь на COP29 первый проект фонда в Азербайджане, который имеет первостепенное значение для всех", — отметил Гонсалес.

Он добавил, что Зеленый климатический фонд поддерживает самые уязвимые страны, включая наименее развитые страны (LDC) и государства Африки. Основные усилия фонда направлены на улучшение инфраструктуры раннего предупреждения в этих регионах.

"38 процентов наших ресурсов на проекты раннего предупреждения направлены в Африку, 35 процентов — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 20 процентов — в Латинскую Америку и 7 процентов — в Восточную Европу и Центральную Азию", — рассказал Гонсалес.

Он добавил, что Зеленый климатический фонд также активно работает над внедрением инновационных решений в области технологий и науки для улучшения климатических прогнозов и предупреждений.