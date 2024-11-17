Стартовала сессия "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Баку стартовала сессия "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в воскресенье Trend, на данной сессии будет обсуждено влияние изменения климата на здоровье людей с особым акцентом на последствия, связанные с отсутствием продовольственной безопасности.

Участники рассмотрят, как парламенты могут использовать комплексный и взаимодополняющий подход для решения проблем, касающихся здоровья и климата.

Также будут обсуждены стратегии сокращения потерь в сельскохозяйственном и рыбохозяйственном секторах, которые приводят к продовольственной незащищенности и недоеданию.

В мероприятии также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.