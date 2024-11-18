Изменение климата требует тщательной переоценки образа жизни - министр образования Италии

БАКУ /Trend/ - Изменение климата требует тщательной переоценки образа жизни.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр образования Италии Джузеппе Вальдитара во время выступления на встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего, проходящей в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что в этом контексте образование может сыграть ключевую роль в приобретении знаний и осведомленности.

"Научные и культурные знания, компетенции необходимы людям для развития умений различать истинную и ложную информацию, воспитывать толерантность. Мы верим в научный подход. Для нас экономический рост и защита окружающей среды должны идти вместе.

В интересах будущих поколений мы должны уделять особое внимание защите здоровья, образования, биоэкономики, сохранению биоразнообразия и экосистем", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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