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На COP29 прошла панельная сессия по вопросам развития человеческого капитала

Зеленая экономика Материалы 18 ноября 2024 20:26 (UTC +04:00)
На COP29 прошла панельная сессия по вопросам развития человеческого капитала

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 18 ноября в "Зеленой зоне" COP29 состоялась совместная панельная сессия Азербайджанской операционной компании COP29 и Synergy-партнера COP29 "NEQSOL Holding".

Как сообщили Trend в Азербайджанской операционной компании COP29, в панельной дискуссии при модераторстве менеджера Центра глобальной декарбонизации KPMG Аври Джонстона приняли участие 11-й президент Финляндии (2000-2012 гг.) Тарья Каарина Халонен, директор Института развития и дипломатии, проректор Университета ADA, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам изменения климата в Европе и Центральной Азии Мария Осбек и руководитель "NEQSOL Holding Азербайджан" Имран Ахмедзаде.

В своих выступлениях участники дискуссии отметили, что в результате изменения климата возникают различные новые вызовы, поэтому важно, чтобы следующее поколение приобрело необходимые знания и навыки, а также экологическое мышление для продвижения инновационных решений и поддержки устойчивых экономик. Было отмечено, что, уделяя особое внимание образованию и наращиванию потенциала, можно подготовить молодежь к тому, чтобы она могла внести свой вклад в устойчивое будущее и стать лидером в процессе перехода к зеленому развитию.

Участники дискуссии обсудили стратегии продвижения сотрудничества между правительствами, организациями и частным сектором для продвижения зеленых навыков, создания зеленой экономики и увеличения устойчивого и инклюзивного человеческого капитала.

Наряду с этим мероприятием, организованным Азербайджанской операционной компанией CОР29 совместно с NEQSOL Holding, в течение дня в "Зеленой зоне" CОР29 прошли различные мероприятия, организованные другими местными, иностранными компаниями и учреждениями. На этих мероприятиях был проведен обмен мнениями по таким темам, как стратегии содействия устойчивости в высших учебных заведениях, влияние изменения климата на человеческий капитал, создание экологически устойчивых рабочих мест, обмен опытом между финансовыми учреждениями и компаниями реального сектора по решению климатических проблем, а также влияние изменения климата на психическое и физическое здоровье.

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