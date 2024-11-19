Инициатива "Baku Harmoniya" - это призыв к действию - министр

БАКУ /Trend/ - Инициатива "Baku Harmoniya" - это призыв к действию.

Как передает Trend во вторник, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Азербайджан уже добился значительных успехов в реализации стратегий на национальном уровне, но мы понимаем, что климатическая устойчивость – это общая задача. Работая с глобальными партнерами, мы можем привлечь больше инвестиций, делиться опытом и создавать устойчивое будущее для сельского хозяйства.

В заключение хочу отметить, что климатическая инициатива "Baku Harmoniya" для фермеров – это не просто новая инициатива. Это призыв к действию. Это обязательство гарантировать, что фермеры, которые кормят мир, будут готовы к величайшему вызову нашего времени. Вместе, через международное сотрудничество, целевые инвестиции и неустанное внимание к поддержке наших сельских сообществ, особенно женщин и молодежи, мы можем создать гармонию, о которой Низами Гянджеви мечтал так давно, между людьми, природой и обществом. Давайте работать вместе, чтобы воплотить это видение в реальность и обеспечить гармонию в мире, который мы оставим будущим поколениям", - подчеркнул он.