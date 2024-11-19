"Азерэнержи" и SOCAR Trading провели совместное мероприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В павильоне ОАО "Азерэнержи", расположенном в Зеленой зоне мероприятия COP29, состоялась панельная дискуссия на тему "Электроэнергия с нулевым уровнем выбросов: может ли рынок углеродных кредитов декарбонизировать электрические сети?", организованная компанией SOCAR Trading.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило ОАО "Азерэнержи".

Было отмечено, что участвовавшие в обсуждении иностранные эксперты сначала ознакомились с краткой информацией о 7 малых гидроэлектростанциях в Кяльбаджаре и Лачине, которые были заявлены для участия в добровольном рынке углеродных кредитов в Азербайджане, а затем обменялись мнениями об электрификации экономики и декарбонизации электрических сетей, как основных средствах достижения нулевого уровня выбросов.

"В завершение гости ознакомились с информацией о выполненных ОАО "Азерэнержи", а также о потенциальных проектах", - говорится в информации ОАО.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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