БАКУ /Trend/ - Тройка предлагает решения для адаптации и смягчения последствий изменения климата.

Как передает Trend во вторник, об этом сказал представитель World Rural Forum Альберто Брох в ходе мероприятия на тему "COP to COP Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

"Начиная с COP26, сельское хозяйство все больше занимает ключевое место в климатической повестке. Это было дополнительно закреплено на COP28 Декларацией ОАЭ об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и действиях в области климата.

Тройка (COP28, COP29 и COP30) демонстрируют возросшее внимание к вопросам продовольствия и сельского хозяйства в глобальных климатических дискуссиях. Этот сдвиг чрезвычайно важен, так как сельское хозяйство предоставляет уникальную возможность для решения взаимосвязанных проблем. Оно предлагает решения для адаптации и смягчения последствий изменения климата, способствует повышению устойчивости, обеспечивает продовольственную безопасность, а также решает проблемы деградации земель и нехватки воды", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.