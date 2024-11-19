COP29 стал значимой вехой для Казахстана в адаптации к изменению климата - вице-министр

БАКУ /Trend/ - COP29 стал значимой вехой для Казахстана в развитии устойчивого сельского хозяйства и адаптации к изменению климата.

Как передает Trend во вторник, об этом сказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы в ходе мероприятия на тему "COP to COP. Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

"Конференция COP предоставила нам платформу для обмена лучшими практиками с другими регионами. Казахстан уделяет особое внимание сокращению выбросов метана. В рамках Глобальной инициативы по сокращению выбросов мы изучаем проекты по восстановлению пастбищ и развитию органического земледелия.

Более 4 тысяч фермеров уже используют солнечные панели, а около 100 хозяйств модернизировали системы ветроэнергетики.

Мы также развиваем энергоэффективные теплицы, которые обеспечивают высокую урожайность с минимальным воздействием на окружающую среду. COP29 стал значимой вехой для Казахстана в развитии устойчивого сельского хозяйства и адаптации к изменению климата. Мы продолжаем активно сотрудничать на международной арене, уверенно следуя курсу на снижение углеродного следа и повышение устойчивости сельского хозяйства. Впереди еще много вызовов, но мы убеждены, что совместная работа с мировым сообществом позволит обеспечить процветание агропромышленного сектора и защиту окружающей среды", - подчеркнул он.