Будущее сельского хозяйства связано с инновациями, технологиями и инклюзивностью - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Будущее сельского хозяйства связано с инновациями, технологиями и инклюзивностью.

Как сообщает Trend во вторник, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на панельной дискуссии на тему "Увеличение климатического финансирования для фермеров: опыт работы на фермах и конкретные решения"

"Правительство Азербайджана твердо привержено поддержке наших фермеров в условиях быстро меняющегося мира. Мы признаем, что будущее сельского хозяйства связано с инновациями, технологиями и инклюзивностью. В этой связи мы уделяем приоритетное внимание инициативам, помогающим фермерам внедрять передовые технологии, включая искусственный интеллект и цифровые инструменты, которые оптимизируют производительность, сохраняют ресурсы и повышают устойчивость к климатическим изменениям. Эти достижения необходимы не только для увеличения урожайности, но и для создания фундамента для устойчивых сельскохозяйственных практик, о которых сегодня так много говорится.

Кроме того, мы понимаем, что реальный прогресс в сельском хозяйстве требует инвестиций в человеческий капитал. Мы стремимся обеспечить наших фермеров знаниями и навыками, необходимыми для успеха в современном сельскохозяйственном ландшафте. Это включает программы обучения, консультационные услуги и доступ к важной информации о климатически устойчивых практиках.

Особое внимание мы уделяем расширению возможностей женщин и молодежи в сельском хозяйстве. Их вовлечение – это не только вопрос справедливости, но и стратегическая необходимость для устойчивости и динамики всего аграрного сектора", - сказал он.