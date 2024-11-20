COP for Hope: Обсуждение здесь вопросов туризма является уникальным аспектом COP29 - чешский министр

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - министр регионального развития Чехии Петр Кульханек.

Он сказал Trend, что уникальность этой COP заключается в том, что в этом году в повестку COP29 впервые в истории конференций были включены вопросы туризма.

Он поведовал о все еще продолжающихся переговорах и об уникальном аспекте COP29.

"Я думаю, что уникальным аспектом этой COP является то, что вопросы туризма впервые были включены именно в повестку COP29. Это прекрасная возможность для всех стран объединиться и сосредоточиться на устойчивости туризма, изменении климата и взаимном сотрудничестве. Переговоры продолжаются. Здесь представлены чиновники из разных уголков мира. Мы надеемся, что переговоры закончатся позитивными и взаимными договоренностями.

У меня была очень короткая возможность увидеть Баку. Пока что я был только в центре Баку, на бульваре. Очень красиво и эффектно. Но я бы хотел увидеть город и его окрестности в целом",- добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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