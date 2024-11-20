Внедрение электроавтобусов в Азербайджане - шаг, достойный похвалы на пути к устойчивому общественному транспорту - генсек МТФ

БАКУ /Trend/ - Внедрение электрических автобусов в Азербайджане - шаг, достойный похвалы на пути к устойчивому общественному транспорту.

Об этом заявил генеральный секретарь Международного транспортного форума (МТФ) Ким Ён Тэ, который принял участие в министерском круглом столе на тему "Зеленый городской транспорт" в рамках COP29, сообщает Trend со ссылкой на Министерство связи и высоких технологий.

"Усилия Азербайджана соответствуют глобальным тенденциям, таким как расширение автобусных парков с низким и нулевым уровнем выбросов в Лондоне, Сантьяго, Стокгольме и других крупных городах мира.

Также расширение полос микромобильности в городе Баку является очень позитивным развитием. Потому что они повышают безопасность и снижают зависимость от личных автомобилей для коротких поездок", - отметил генеральный секретарь.

По его словам, Азербайджану, расширяющему инфраструктуру микромобильности, важно интегрировать это с целями городского планирования, чтобы максимизировать результаты мобильности.

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