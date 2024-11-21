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Азербайджан намерен создать платформу, которая будет поднимать вопрос воды на каждой конференции COP

Зеленая экономика Материалы 21 ноября 2024 09:43 (UTC +04:00)
Азербайджан намерен создать платформу, которая будет поднимать вопрос воды на каждой конференции COP

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ / Trend/ - Азербайджан намерен создать платформу, которая будет систематически поднимать вопрос воды на каждой конференции COP.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявила заместитель представителя Водного центра и Повестки дня действий председательства COP29 Кямаля Гусейнли Абышова на круглом столе высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата".

"В Азербайджане мы глубоко убеждены, что вода находится в центре проблемы изменения климата. Нам не нужно, чтобы кто-то это доказывал — мы видим это ежедневно в разных частях мира. Водный цикл меняется, и во многом это происходит под воздействием изменения климата. Мы считаем, что вопрос воды необходимо поднимать на климатических платформах, поскольку он напрямую связан с актуальными глобальными вызовами.

В Азербайджане мы знаем о проблемах, связанных с водной безопасностью, непонаслышке. Возможно, вы слышали о тревожно быстром сокращении Каспийского моря - моря, с которым мы себя отождествляем. Когда Азербайджан получил председательство в COP, мы осознали необходимость вынести этот важный вопрос на климатическую повестку, чтобы обсудить вызовы и найти совместные решения, которые принесут пользу всем.

Именно поэтому сегодня, позже в этом зале, мы представим первую в истории декларацию о воде в рамках COP. Эта инициатива председательства COP29 называется "Вода для климатических действий". Мы также запускаем Бакинский диалог о воде для климатических действий — платформу, которая обеспечит преемственность и согласованность между конференциями COP, сохраняя фокус на воде и её взаимосвязи с потерей биоразнообразия, изменением климата, загрязнением и опустыниванием.

Мы намерены создать сильную и устойчивую платформу, которая будет поднимать вопрос воды на каждой COP", — сказала она.

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