Всемирная метеорологическая организация представила на COP29 аналитическую записку по водной тематике

БАКУ / Trend/ - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила на COP29 аналитическую записку по водной тематике.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал представитель группы экспертов ВМО Николас Франке за круглым столом высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата".

"Уже более года группа экспертов ВМО работает над изучением последствий для водных ресурсов в контексте смягчения изменения климата. Эта работа осуществляется при поддержке многих правительств, включая Австралию, которая предоставила нам консультанта для содействия выполнению этой задачи. В результате на COP29 была представлена аналитическая записка, посвященная данной теме.

В документе определены ключевые вопросы, касающиеся роли водных ресурсов и услуг в области водоснабжения и санитарии в контексте смягчения последствий изменения климата. Этот материал призван помочь правительствам и международным организациям достичь поставленных климатических целей.

Мы уже многое знаем о фундаментальной связи между водой и адаптацией к изменению климата, а также о важности учета водных ресурсов в планах адаптации. Например, на предыдущей COP был принят глобальный план адаптации, включающий конкретные цели, связанные с водным дефицитом и опасностями. Однако роль воды в смягчении последствий изменения климата пока понимается значительно хуже, как и необходимость интеграции этих аспектов в в национально определяемые вклады (NDC) в рамках Парижского соглашения.

Мы надеемся, что данная аналитическая записка позволит глубже понять взаимосвязь между водными ресурсами и смягчением последствий изменения климата, а также поможет странам разрабатывать и внедрять соответствующие меры", - сказал Н.Франке.