COP for Hope: Венгрия надеется на лидерство Азербайджана в решении вопроса климатического финансирования на COP29 – госсекретарь (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - государственный секретарь по энергетике и климату в Министерстве энергетики Венгрии Аттила Штайнер.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 государственный секретарь Венгрии Штайнер выразил признательность Азербайджану за гостеприимство и отличную организацию конференции.

"Мы ощущаем здесь невероятно теплое отношение", – отметил он.

Штайнер подчеркнул, что на завершающем этапе конференции ожидания участников значительно возросли. "Конечно, уже достигнут определенный прогресс, особенно в части статьи 6 Парижского соглашения, которая касается углеродных рынков. Это важный шаг вперед. Однако ключевой вопрос – финансирование мер по борьбе с изменением климата – остается открытым. Мы возлагаем большие надежды на лидерство Азербайджана в этой сфере и стремимся к сбалансированным и плодотворным итогам COP29", – заявил он.

По словам Штайнера, Венгрия ожидает от COP29 принятия амбициозных финансовых обязательств, необходимых для эффективного реагирования на изменение климата.

"Важно не забывать о смягчении последствий изменения климата. Это была ключевая тема на предыдущей конференции в Дубае, и для нас принципиально важно продолжать двигаться в этом направлении. Кроме того, закрытие вопросов, связанных с рынками углерода в рамках статьи 6, стало бы значительным достижением. Это конкретная рыночная схема, которая способна существенно укрепить глобальные усилия по борьбе с климатическим кризисом", – подчеркнул он.

Он отметил, что Венгрия, в этом году занимающая пост председателя в Европейском совете, поддерживает постоянный контакт с азербайджанским председательством на протяжении всей конференции COP29.

"Это очень удачное совпадение, позволяющее наладить тесное взаимодействие. У нас регулярный и продуктивный обмен мнениями с президентом COP29, министром Мухтаром Бабаевым, а также с заместителем министра иностранных дел, главным переговорщиком СОР29 Ялчином Рафиевым. Помимо работы в рамках COP29, важным направлением нашего сотрудничества остается развитие "зеленой" энергетики. В частности, инициатива "Зеленый энергетический коридор", объединяющая Венгрию, Румынию, Болгарию, Грузию и Азербайджан, является ярким примером успешного партнерства. Этот проект наглядно демонстрирует, что наш регион способен достигать значительного прогресса в области возобновляемых источников энергии", — подчеркнул Штайнер.

Государственный секретарь Венгрии подчеркнул, что Европейский Союз также представит свои обновленные национально определяемые вклады (NDC).

"Теперь, конечно, мы приступим к процессу разработки вклада ЕС на основе вклада каждого из государств-членов. Недавно мы представили Европейской комиссии наш Национальный энергетический и климатический план, который включает конкретные цели, которые мы стремимся достичь к 2030 году. Я считаю, что это отличная основа для обсуждения. Однако, как небольшая страна Центральной и Восточной Европы, мы также уделяем внимание нашим соседям. В особенности, Западные Балканы играют важную роль для нас. Я считаю, что мы должны оказать им помощь в процессе декарбонизации в будущем", — отметил Штайнер.

Он добавил, что Европа ответственна лишь за 6 процентов мировых выбросов, а Венгрия — за 2 процента.

"Это небольшая доля в глобальном масштабе, но это не освобождает нас от ответственности. Мы должны выполнить свою часть работы, включая помощь нашим соседям", — заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn