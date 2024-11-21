БАКУ / Trend/ - Саудовская Аравия стремится усилить реализацию положений Декларации "Рио Трио"

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал генеральный директор Национального центра растительного покрова Саудовской Аравии Халед бин Абдулла Алабдулкадер в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия)

"В рамках климатического сотрудничества мы вновь осознаём силу взаимных связей между взаимозависимыми системами, способными создавать устойчивость и укреплять кооперацию. Как экосистемы процветают в гармонии, так и наши действия должны быть связаны, чтобы достичь максимального эффекта. Как председательство на 16-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) мы обязуемся укреплять необходимое сотрудничество в рамках "Рио Трио". Земля является основой как для биоразнообразия, так и для действий в области климата. Наша задача — использовать этот фундаментальный ресурс для поддержки синергий, которые мы срочно должны создать. Признавая эту ответственность, мы уже предприняли меры для поддержки Повестки дня по синергиям", - сказал он.

Он напомнил, что в Нью-Йорке Саудовская Аравия совместно с Колумбией и Азербайджаном запустила Декларацию "Рио Трио".

"Она призывает все заинтересованные стороны согласовать усилия для двустороннего и многостороннего сотрудничества и содействовать значимому прогрессу через усиленные синергии. Мы стремимся усилить реализацию положений Декларации "Рио Трио". Особое внимание будет уделено вовлечению негосударственных акторов для поддержки выполнения повестки действий. Мы совместно рассчитываем на достижение высококачественных и эффективных результатов, которые принесут тройную выгоду для земель, природы и климата. Эта миссия амбициозна, но совместными усилиями мы можем достичь того, что никто из нас не смог бы сделать в одиночку", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.