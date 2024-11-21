Для создания устойчивых экосистем необходимо наладить скоординированный обмен знаниями - министр Фиджи

БАКУ / Trend/ - Для создания устойчивых экосистем в рамках инициативы "Рио Трио" необходимо наладить скоординированный обмен знаниями.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал министр жилищного строительства и местного самоуправления Фиджи Мачию Катамоту Налумиса в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия)

"Мы сталкиваемся с серьезными последствиями изменения климата, утраты биоразнообразия и деградации земель в Тихоокеанском регионе. Наши экосистемы тесно связаны с образом жизни и культурой, поэтому крайне важно включить обмен информацией в законодательство. Это позволит устранить пробелы в данных, согласовать местные усилия с глобальными целями и разработать комплексную политику, которая эффективно решает взаимосвязанные проблемы через надёжный, прозрачный и актуальный обмен информацией", — отметил министр.

Он добавил, что такие инструменты, как оценка биоразнообразия, климатические модели, информационные платформы и карты использования земель, могут значительно улучшить взаимодействие между заинтересованными сторонами.

"Например, в Тихоокеанском регионе мы использовали данные о биоразнообразии для поддержки инициатив по восстановлению экосистем, а также объединили информацию из разных источников для создания систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Для создания устойчивых экосистем в рамках инициативы "Рио Трио" необходимо срочно наладить скоординированный обмен знаниями. Такие взаимосвязанные проблемы, как изменение климата, утрата биоразнообразия и деградация земель, требуют инновационных подходов", — подчеркнул он.

Министр также отметил, что устранение разрыва в знаниях и ресурсах между странами невозможно без приоритета передачи технологий и наращивания потенциала.

"Фиджи выступает за инвестиции в цифровую инфраструктуру и учебные программы, которые позволят всем, особенно развивающимся странам, эффективно участвовать в общих системах. Если в процессы обмена знаниями будут интегрированы принципы справедливости и инклюзивности, каждая страна сможет не только участвовать в совместных усилиях, но и извлекать из них выгоду. Мы признаём важность скоординированного обмена информацией для достижения целей конвенций и обеспечения устойчивого будущего для всех. Фиджи подтверждает свою приверженность этим инициативам. При этом местные знания играют ключевую роль в расширении возможностей для сбора и анализа данных", - добавил он.