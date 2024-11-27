Оператор IGB начал исследования для оценки воздействия на экосистемы — исполнительный директор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), начала полевые исследования для оценки воздействия на экосистемы, сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

Она подчеркнула, что защита окружающей среды и общества всегда была основным приоритетом компании, и ICGB продолжает активизировать эти усилия на всех этапах проекта.

«Наши команды, включая подрядчиков, приложили значительные усилия для минимизации воздействия на местные сообщества и природу на стадии строительства трубопровода IGB. Эти усилия продолжаются и на стадии эксплуатации, с целью обеспечения того, чтобы мы оставались столь же внимательными и ответственными», — отметила Георгиева.

Маршрут трубопровода составляет 182 км, из которых 151 км проходит по территории Болгарии, а 31 км — по территории Греции. В прошлом году в Болгарии было завершено биовосстановление вдоль полосы отвода IGB, и сейчас компания готовится провести аналогичные работы на меньшем участке в Греции. Это включает озеленение и лесовосстановление для минимизации долгосрочного негативного воздействия на природу. Также были начаты полевые исследования вдоль всего маршрута для оценки воздействия на экосистемы — флору, фауну и естественные среды обитания.

"Эти исследования помогут нам определить меры, которые могут быть реализованы для сохранения экосистем, снижения рисков и компенсации потерь, с целью достижения нулевых чистых потерь экосистем", — добавила исполнительный директор ICGB.

Она добавила, что в ICGB имеется специализированный отдел, который занимается экологическим и социальным менеджментом, и что приверженность компании этим аспектам деятельности как независимого оператора системы передачи является основополагающей.

«У нас функционируют регулярные механизмы мониторинга, внедрены меры по управлению отходами, а также налажены постоянные каналы связи с местными сообществами вдоль маршрута трубопровода. Социальный аспект воздействия IGB также имеет огромное значение, поскольку полоса отвода трубопровода (RoW) проходит вблизи более 70 населенных пунктов различных типов. Компания выплатила компенсации всем землевладельцам и успешно завершила процедуру возврата земли с минимальным воздействием. Урожай и удобрения были переданы местным землевладельцам в качестве дополнительной помощи. ICGB продолжает поддерживать местные сообщества в рамках своей программы восстановления средств к существованию.

Совсем недавно мы организовали пожертвования для более чем 70 небольших поселений вдоль маршрута трубопровода, чтобы помочь им решить некоторые из самых насущных потребностей. Например, некоторые из этих поселений решили инвестировать в общественные спортивные площадки, восстановление религиозных сооружений или улучшение общественной инфраструктуры», — сказала Георгиева.

Она также отметила, что ICGB управляет инфраструктурой в регионах, которые не являются центральными и имеют несколько менее развитую экономику и инфраструктуру.

«Именно поэтому мы особенно мотивированы разрабатывать и внедрять планы и программы, направленные на улучшение качества жизни местных жителей, уязвимых групп населения, людей, которые зависят от пастбищных угодий, а также на заботу о животных», — добавила она.

Транспортировка водорода

Интерконнектор Греция-Болгария обладает потенциалом для транспортировки водорода в виде смеси с природным газом, даже при низкой концентрации, что соответствует целям ЕС в области чистой энергии и способствует выполнению климатических обязательств Болгарии, сказала Георгиева.

"Предварительные исследования подтверждают возможность смешивания небольших объемов водорода с природным газом. Однако для транспортировки более значительных объемов потребуются дополнительные целевые инвестиции в модернизацию инфраструктуры", — пояснила она.

По словам Георгиевой, ICGB в настоящее время изучает рыночный интерес к услугам по транспортировке водорода, чтобы понять, имеется ли существенный спрос на такие услуги в регионе.

"Эта оценка поможет нам адаптировать будущие проекты к инициативе European Hydrogen Backbone, направленной на создание трансграничной водородной сети по всей Европе. Поскольку Болгария и Греция уже работают над совместными водородными стратегиями и планируют интеграцию своих сетей, инфраструктура IGB в перспективе сможет поддерживать трансграничный поток водорода. Это не только укрепит энергетическую устойчивость региона, но и ускорит процесс декарбонизации в Восточной Европе. Мы активно следим за этими процессами и готовы адаптироваться к новым требованиям", — добавила она.

Сокращение выбросов углерода и устойчивая энергетика

ICGB, оператор межсистемного газопровода Греция-Болгария (IGB), играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности региона благодаря тесной интеграции с другими газовыми инфраструктурами, включая операторов передачи и распределения, регазификационные терминалы и газовые хранилища, сказала Георгиева.

«В рамках общей энергетической системы все инициативы, в том числе направленные на сокращение выбросов углерода и развитие устойчивой энергетики, требуют скоординированных действий со стороны различных участников. Прекрасный пример такого подхода — недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании по гармонизации требований к качеству газа в точках соединения в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC).

Кроме того, значимую роль в развитии энергетического ландшафта играет Вертикальный газовый коридор, объединяющий операторов систем передачи (TSO) из семи стран. Совместная работа над модернизацией инфраструктуры и унификацией нормативной базы создает предпосылки для формирования интегрированного и конкурентоспособного регионального энергетического рынка. Такое сотрудничество способствует ускорению энергетического перехода и внедрению технологий возобновляемой энергии», — отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что ICGB рассматривает сокращение выбросов углерода и развитие устойчивой энергетики через перспективу формирования рынка водорода и низкоуглеродных продуктов.

«Создание такого рынка вряд ли возможно при традиционном развитии рынков или, по крайней мере, займет значительно больше времени. Важно учитывать ключевую роль операторов систем передачи (TSO) в этом процессе — мы обеспечиваем и поддерживаем торговлю основными энергоресурсами, будь то природный газ, водород или низкоуглеродные газы. Для предоставления этих услуг должен быть сформирован устойчивый спрос, поэтому появление полноценного рынка водорода и низкоуглеродных продуктов является необходимым условием для осуществления стратегических инвестиций, которые позволят TSO эффективно его обслуживать», — отметила исполнительный директор.

При этом, по словам Георгиевой, основное внимание ICGB по-прежнему сосредоточено на развитии и управлении транспортировкой природного газа. Это необходимо для обеспечения безопасного и надежного доступа к поставкам из диверсифицированных источников.

«Трубопровод IGB играет ключевую роль, когда речь идет о Болгарии и более широком регионе. С учетом обязательства Европы по ограничению использования российского природного газа инфраструктура IGB может существенно способствовать обеспечению поставок на стратегически важные рынки, такие как Молдова и Украина. В долгосрочной перспективе, в зависимости от динамики развития рынка, становится возможным создание инфраструктуры для транспортировки водорода, что позволит безопасно и эффективно перемещать энергоресурсы», — подчеркнула она.

Георгиева также указала, что, учитывая существующие региональные производственные мощности и методы, ICGB не ожидает значительных объемов биометана, использующего их сеть.

«Текущая нормативно-правовая база не предусматривает возможности смешивания газа в рамках модели ICGB, которая основана на долгосрочных контрактах, ориентированных на транспортировку природного газа — основного элемента нашей бизнес-стратегии. Услуги ICGB ориентированы на другой сегмент рынка, нежели сырьевой. Поэтому интеграция экологически чистых газов, таких как биометан, водород и их смеси, в нашу сеть потребует формирования специализированного рынка для этих ресурсов. Мы внимательно следим за отраслевыми тенденциями, чтобы понять, могут ли такие изменения произойти в будущем. Это позволит нам адаптировать бизнес и внедрять новые услуги», — пояснила Георгиева.

Говоря о контроле потенциальных выбросов метана, Георгиева подчеркнула, что соединительный трубопровод Греция-Болгария оснащен системой Simone, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать любые утечки на всем маршруте. Это дает возможность командам ICGB незамедлительно реагировать на любые инциденты.

«Кроме того, каждая газоизмерительная станция и клапанный узел оснащены системой обнаружения возможных утечек газа. Учитывая стратегическое значение IGB, который подпадает под действие национальных норм безопасности, мы не можем разглашать более детальную информацию», — отметила она.