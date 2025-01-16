БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Мальдивы обсудили возможности сотрудничества в "зеленой" энергетике.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), обсуждения состоялись в рамках встречи с представителями Агентства по привлечению инвестиций Мальдивских островов (Invest Maldives).

На встрече были обсуждены вопросы изучения новых возможностей для экономического сотрудничества между Азербайджаном и Мальдивами, а также реализация совместных инициатив.

Отмечается, что исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев осветил перспективы сотрудничества в таких секторах, как недвижимость, "зеленая" энергетика, туризм и транспорт.

В свою очередь, генеральный директор агентства Invest Maldives Нуха Мохамед Риза рассказала о инвестиционном потенциале Мальдивских островов, особенно в сферах туризма и "зеленой" энергетики, а также отметила существующие возможности для азербайджанских компаний по инвестированию в Мальдивы.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества через Всемирную ассоциацию агентств по продвижению инвестиций (WAIPA).