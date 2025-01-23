Мир переходит на «чистую» энергию быстрее, чем когда-либо – Урсула фон дер Ляйен

БАКУ/Trend/ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула стремительный прогресс в глобальном переходе на «чистую» энергию во время панельной дискуссии "Все на борту для энергетического перехода" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, передает Trend.

«Мир переходит на «чистую» энергию быстрее, чем когда-либо. Только в прошлом году глобальные расходы на «чистую» энергию достигли рекордного уровня в 2 триллиона долларов. На каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, приходилось 2 доллара инвестиций в возобновляемую энергию. А в энергетическом секторе инвестиции в «чистую» энергию превышают вложения в ископаемое топливо в 10 раз», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что такой переход стал результатом многолетних усилий и амбициозных целей, установленных на конференции COP28. "Мы заявили, что утроим использование возобновляемой энергии и удвоим энергоэффективность к 2030 году. Очевидно, что переход к «чистой» энергии уже происходит, и он останется надолго. И это не только хорошие новости для планеты. Это также хорошие новости для инноваций. Это хорошие новости для энергетической независимости, потому что это – местная энергия. Она создает хорошие рабочие места у нас дома. Это хорошо для экономической конкурентоспособности. И, наконец, это снижает счета за энергию, что выгодно для домохозяйств и бизнеса," — добавила она.

Урсула фон дер Ляйен выделила три ключевые цели для сохранения этого импульса. «Во-первых, мы должны поддерживать динамику нашего исторического глобального энергетического соглашения. Эти глобальные энергетические цели должны быть отражены в следующей волне национально определяемых вкладов, так называемых NDC. Мы должны превратить коллективные обещания в измеримый прогресс. В Европе мы подняли нашу цель по возобновляемым источникам энергии на 2030 год до более чем 42%. Сегодня мы достигли уровня в 23%, поэтому впереди нас ждет много работы. Пятьдесят процентов нашего электричества уже поступает из возобновляемых источников. Но, как вы знаете, действует принцип: измеряешь – значит делаешь. Именно поэтому мы полагаемся на доверенное партнерство с Международным энергетическим агентством, чтобы измерить прогресс в достижении наших целей», — сказала она.

Она также подчеркнула важность воплощения целей в конкретные проекты. «Наша вторая цель – превратить эти цели в очень конкретные проекты. Вот почему под руководством Бразилии в рамках COP этот форум сосредоточится на знаковых инициативах, например, проектах, которые обеспечивают электричеством малообеспеченные сообщества, или проектах, которые запускают новые чистые отрасли и масштабируют «чистую» энергию по всему миру. Таким образом, мы можем учиться друг у друга, обмениваться лучшими практиками и добиваться прогресса в конкретных проектах, которые реально меняют жизнь людей», — отметила она.

Наконец, президент Еврокомиссии призвала к увеличению инвестиций для ускорения прогресса. «Если мы хотим двигаться быстрее, нам нужно больше инвестиций. И я очень рада, что Великобритания возглавляет эти изменения. Вместе мы будем продвигать умное финансирование с использованием инструментов снижения рисков, смешанного финансирования и других решений для снижения затрат и привлечения частного капитала. Мы также можем учиться у африканских правительств, которые вводят налоговые льготы, государственно-частные партнерства, стимулы для возобновляемой энергии, и уже видим, что эти усилия приносят плоды. За последние два года инвестиции в чистую энергию в Африке почти удвоились», — добавила она.

X: @Lyaman_Zeyn