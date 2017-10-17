Nar представил мобильное приложение TaxFree

БАКУ /Trend/ - Компания Nar представила мобильное приложение для упрощения процесса возврата налога на добавленную стоимость (НДС) Nar TaxFree, созданное на базе онлайн-сервиса по возврату НДС TaxFree4U.

Благодаря этой новинке, абоненты Nar получат возможность вернуть до 19 процентов от суммы, потраченной на покупки за пределами страны. Услуга Nar TaxFree позволяет вернуть НДС за покупки, сделанные в таких странах, как Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия и Великобритания. В то же время, пользователи смогут выехать со своими покупками из любой страны-члена Европейского союза, получив соответствующую печать таможенного офицера на форме TaxFree.

Благодаря приложению Nar TaxFree, абоненты Nar смогут значительно экономить свое время в поездках. Больше нет необходимости стоять в очередях и заполнять какие-либо дополнительные декларации. Более того, услуга обеспечивает самый высокий процент возврата НДС в максимально короткие сроки. Однако, важнейшим преимуществом приложения Nar TaxFree является возможность возврата суммы налога на добавленную стоимость не только за покупки совершенные в партнерских магазинах, но и покупки совершенные во всех других торговых объектах, являющихся плательщиками НДС.

Для того чтобы воспользоваться приложением, необходимо отправить SMS на короткий номер «6592» и получить ссылку для загрузки.

Приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках. Услугой могут пользоваться все абоненты Nar, не являющиеся гражданами стран Европейского союза. Более подробную информацию о приложении Nar TaxFree, можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.