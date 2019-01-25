Ailə TV анонсировал новый HD ТВ ресивер

25 января 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор кабельного телевидения Ailə TV анонсировал новый HD ТВ ресивер, отличающийся широкими функционалом и доступностью, сообщает в пятницу Trend со сыслкой на сообщение компании.

В отличие от предыдущих моделей HD ТВ ресивер новейшего стандарта DVB-С поддерживает FULL HD режим 1080P благодаря которому на данный момент доступен просмотр около 40 MPEG4/HD каналов. Ожидается увеличение количества MPEG4/HD каналов. Также, поддержка записи на USB-2.0 и функция одновременного резервирования нескольких программ через EPG (Электронный программный гид) делают её самым современным и востребованным ресивером.

Изменения коснулись электропотребления ресивера, новый HD ТВ ресивер является более экономичным, потребления вдвое меньше электричества.

В новом HD ТВ ресивере Ailə TV установлена также система Dolby Digital, благодаря которой абоненты параллельно высокому качеству изображения также насладятся высококачественными звуковыми эффектами.

Одним из основных особенностей нового HD ТВ ресивера Ailə TV является её приемлемая стоимость. Новый HD ТВ ресивер отдается абонентам бесплатно с условием продления подписки на 6 месяцев вперед.

Являясь брендом компании "Caspian Telecom" ООО, оператор кабельного ТВ Ailə TV и в будущем планирует проведения различных поощрительных акций для обеспечения максимальной доступности своих услуг и, принимая самые новейшие технологии, стремится к обеспечению высокого качества сервиса и удобства абонентов.

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