Bloomberg назвал причину сбоя в работе WhatsApp

Сбои в работе мессенджера WhatsApp во вторник были вызваны техническими неполадками со стороны владельца сервиса, американской компании Meta. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Мы знаем, что у людей возникли сложности с отправкой сообщений в WhatsApp сегодня. Мы устранили проблему и приносим извинения за неудобства. Краткосрочное отключение (работы мессенджера - прим. ТАСС) стало результатом технической неполадки с нашей стороны", - приводит агентство слова представителя компании.

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе WhatsApp наблюдались в большинстве стран мира. Десятки тысяч пользователей жаловались на сложности при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения и сайта.