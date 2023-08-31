БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере кибербезопасности, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, целью меморандума является развитие взаимного сотрудничества, усилий и эффективного использования технических, финансовых и человеческих ресурсов для подготовки мер реагирования в случае серьезных инцидентов в сфере кибербезопасности.

В сферу сотрудничества также входит обмен информацией об угрозах кибербезопасности, вредоносном программном обеспечении и индикаторах угроз кибербезопасности, организация совместных мероприятий в работе служб реагирования на компьютерные инциденты, проведение двусторонних встреч и других мероприятий с целью обмена идеями, информацией и опытом.

Отметим, что меморандум подписали Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Государственное учреждение в сфере кибербезопасности Узбекистана.

Напомним, что ранее в Азербайджане была утверждена стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы.

Согласно данной стратегии, в Азербайджане будут установлены минимальные требования к кибербезопасности для национального цифрового эфирного пространства, определены льготы по налогам и другим обязательным платежам в связи с разработкой технологий по информационной безопасности, улучшена защита персональных данных, созданы консультационные платформы по информационной безопасности и кибербезопасности, приняты меры по подготовке национальных ресурсов в области криптографической защиты, установлены требования к безопасности, касающиеся создания, применения и утилизации беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, будет разработан план создания организационных основ, оценки рисков и управления для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры и управления ею в чрезвычайных ситуациях, в условиях войны, сформирована электронная информационная система "Киберпреступления". Также будут определены критерии и индикаторы обнаружения, измерения инцидентов и критических случаев, будет вестись реестр рисков информационной безопасности.