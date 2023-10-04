Азербайджан уделяет значительное внимание образованию в космической отрасли - Алла Полякова

БАКУ/Trend/ -Азербайджан уделяет значительное внимание образованию в космической отрасли. Как сообщает в среду Trend, об этом сказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по контролю, заместитель координатора депутатской группы по связям с парламентом Азербайджанской Республики Алла Полякова.

"Очень символично, что ровно 50 лет назад в октябре 1973 года именно в Баку проходил 24-й Международный астронавтический конгресс. И сегодня, спустя полвека мы снова в Баку, и видим колоссальные результаты развития в аэрокосмической отрасли в мире.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исследование и использование космического пространства, в том числе Луны, являются важнейшими приоритетами государственных интересов Российской Федерации. А к числу направлений космической деятельности отнесены, к примеру, научные космические исследования, использование космической техники для связи, телевизионного и радиовещания, пилотируемые космические полеты, производство в космосе материалов и иной продукции и ряд других", - сказала она.

Депутат отметила, что Российская Федерация как ответственный участник космической деятельности осуществляет ее в полном соответствии с международным космическим правом, основополагающим элементом которого остается Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.

"Он закрепляет за государствами международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или частными лицами. Наша страна, будучи первооткрывателем космоса, последовательно выступает за его мирное освоение на равноправной, недискриминационной основе. Хороший тому пример – сотрудничество по эксплуатации Международной космической станции (МКС), которая спустя четверть века остается крупнейшим многонациональным проектом в области освоения космоса. Российская Федерация продолжает играть одну из ключевых ролей в реализации программы МКС. В Московской области, которую я представляю в Федеральном Собрании, для популяризации темы космоса среди подрастающего поколения проводится множество значимых мероприятий совместно с Роскосмосом, космонавтами, космическими предприятиями. Одно из таких мероприятий, с более чем 30 летней историей, – космическая олимпиада. Каждый год сотни школьников из разных стран принимают участие в олимпиаде, представляя свои работы в разных секциях: астрономия, физика, наука и космос, космические технологии, информатика. Дети рассказывают о своих разработках в области робототехники, космической медицины, но хочу отметить, что из года в год можно отследить тенденцию проявления всё большего интереса к проблемам космического мусора. Зная о том, какой вклад внесла Республика Азербайджан в развитие аэрокосмической отрасли, о значительном внимании уделяемом образованию в стране, в том числе в космической отрасли, хочется пригласить школьников из Азербайджана также принять участие в нашей космической олимпиаде. А мы, парламентарии из группы по связям с парламентом Азербайджанской Республики, будем всячески этому способствовать. Мы настроены на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными участниками космической деятельности. Приветствуем любые инициативы и проекты, нацеленные на исследование космоса в интересах всего человечества, а не отдельных игроков", - сказала Полякова.

Депутат отметила, что Российская Федерация настойчиво проводит линию на укрепление роли и недопущение политизации работы Комитета ООН по космосу как уникальной международной площадки для регулирования широкого спектра вопросов деятельности на орбите.

"Выступаем за сохранение космоса в качестве мирной среды и всеобщего достояния при строгом соблюдении норм и принципов международного космического права. Убеждены, что сохранение космоса в качестве исключительной мирной среды является одним из важнейших приоритетов человечества. Складывающаяся ситуация требует нашего с вами особого внимания и активных совместных действий", - добавила она.