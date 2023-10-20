Фишеры усложняют тактики: в Kaspersky обнаружили почти 9 тысяч писем с использованием вредоносных QR-кодов

Способ обмана пользователей с применением QR-кодов становится всё более популярным. С июня по август эксперты Kaspersky обнаружили почти 9 тысяч фишинговых писем, содержащих QR-коды. Пик активности злоумышленников пришёлся на июнь: зафиксировано 5063 вредоносных письма.

Несмотря на то, что фишеры редко используют QR-коды в электронной почте (не всегда пользователи имеют под рукой дополнительное устройство, с которого можно считать такие коды), злоумышленники всё чаще применяют их в своих схемах. В отличие от фишинговых ссылок распознать вредоносный QR-код достаточно сложно, поскольку его анализ требует дорогой и ресурсоёмкой технологии компьютерного зрения, а визуально он ничем не отличается от любого другого QR-кода.

Злоумышленники используют QR-коды, чтобы спрятать за ними фишинговые страницы, на которых под различными предлогами выманивают данные пользователей. Например, весной эксперты Kaspersky обнаружили новые рассылки писем — атака проводилась с целью украсть логины и пароли корпоративных пользователей продукции Microsoft. Жертву уведомляли о том, что пароль от рабочего почтового аккаунта скоро станет недействительным. Чтобы сохранить доступ к учётной записи, рекомендовали отсканировать QR-код, который направлял на поддельную форму входа в аккаунт. Если человек вводил на открывшемся ресурсе свои данные — атакующие получали доступ к учётной записи.

Фишинговое письмо с QR-кодом

Фишинговая форма

«Хотя к сентябрю количество подобных фишинговых писем уменьшилось и исчислялось сотнями, в октябре мы снова наблюдаем тенденцию к росту. Использование QR-кодов помогает злоумышленникам избежать обнаружения и блокировки защитными решениями. Кроме того, эта технология позволяет им не регистрировать дополнительные аккаунты и домены, чтобы перенаправлять пользователя и таким образом скрывать фишинг. Наконец, многие сканируют QR-коды при помощи камеры телефона, поэтому могут не обратить внимания на адрес открывшейся страницы, который в мобильном браузере не бросается в глаза. Однако пользователям стоит помнить, что легитимные отправители редко используют QR-коды в своих рассылках, и быть особенно осторожными при их сканировании», — рассказывает Роман Деденок, эксперт по кибербезопасности Kaspersky.

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