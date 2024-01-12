У Азербайджана уже есть собственная орбитальная позиция в космосе

БАКУ /Trend/ - 11 января 2024 года на имя правительства Азербайджана зарегистрировано управление диапазоном частотных полос C и Ku, который обслуживается спутником Azerspace-1, находящимся в орбитальной позиции 46° восточной долготы, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ОАО "Азеркосмос", регистрация одобрена Международным союзом электросвязи (МСЭ).

Ранее телекоммуникационный спутник Azerspace-1, запущенный в 2013 году и располагающийся в орбитальной позиции 46° восточной долготы, работал в диапазонах частот C и Ku орбитальной позиции, принадлежащей администрации Малайзии. Регистрация этих диапазонов на имя Азербайджана означает, что спутник Azerspace-1 работает уже на собственной орбите Азербайджана, а не малайзийской.

Работа по передаче орбитальной позиции Азербайджану началась 8 декабря 2020 года с подачи необходимых документов в МСЭ. В мировой практике добиться собственной орбитальной позиции нелегко, этот процесс обычно охватывает семилетний период деятельности. Но азербайджанские специалисты завершили весь процесс всего за три года. За этот период азербайджанская сторона успешно завершила переговоры по координации 265 спутниковых сетей 34 правительств и достигла соответствующих договоренностей.

Отметим, что орбитальная позиция, находящаяся на 46° восточной долготы, является первой и единственной орбитальной позицией, которую имеет Азербайджан в геостационарном поясе. Это, в свою очередь, позволит Азербайджану в будущем размещать телекоммуникационные спутники вне зависимости от какого-либо государства на своей собственной орбитальной позиции.

Геостационарный пояс, ставший ограниченным пространством для спутников, работающих в сфере телекоммуникаций, радиовещания и прогнозирования погоды, расположен примерно на высоте 36 000 километров над экватором. Главное значение этой высоты в том, что спутники здесь вращаются с той же скоростью, что и поверхность Земли. Благодаря этому как спутниковые операторы и клиенты, так и те, кто пользуются телевидением и радио из дома через спутник, могут принимать непрерывный сигнал со спутника, не меняя направления своих антенн. Государства официально подают заявки в МСЭ на использование вакантных орбитальных позиций в геостационарном поясе самостоятельно или обратившимися к ним частными компаниями. Спутники, которые будут расположены на этих позициях, в настоящее время собираются или ожидают запуска. Когда спутник в геостационарном пространстве достигает конца своего срока службы в 15-20 лет, страна, владеющая орбитальной позицией, имеет возможность заменить его на этой позиции. Этот принцип регулирования фактически позволяет странам сохранять свои позиции на неопределенный срок.

Страна, впервые подключившаяся к космической сфере, не может легко вывести спутник на геостационарную орбиту. Для этого необходимо согласовать выбранную орбитальную позицию со странами, имеющими другие орбитальные позиции.

В результате среди стран с ограниченными ресурсами, такими как геостационарный пояс, Азербайджан обрел высокую позицию, благодаря собственному орбитальному положению.

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