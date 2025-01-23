Инновационная услуга Azercell «AI Chat Bot», базирующаяся на технологии искусственного интеллекта, теперь доступна и для пользователей iOS. Новое решение, направленное на предоставление абонентам наилучшего клиентского опыта, оперативно отвечает на запросы в режиме 24/7.

Преимущества нового сервиса:

мгновенная обработка запросов абонентов;

значительное сокращение времени ожидания абонентов при обслуживании в онлайн-режиме;

предоставление абонентам более оперативного обслуживания.

Новая версия приложения также включает специальный раздел, где пользователи могут оставлять свои предложения и пожелания по улучшению функционала. Абонентам, желающим воспользоваться данной услугой, необходимо обновить приложение «Azercell».

Стоит отметить, что компания Azercell, запустившая «AI Chat Bot» в декабре прошлого года для пользователей Android, стала первой компанией, представившей на локальном телекоммуникационном рынке услугу бота на основе искусственного интеллекта.

Загрузите приложение «Azercell» прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами технологии искусственного интеллекта!

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