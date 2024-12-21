В Нахчыване будут отремонтированы дороги

БАКУ /Trend/ - В городе Нахчыван, Джульфинском, Шарурском и Бабекском районах будут капитально отремонтированы автомобильные дороги.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Naxçıvan Yol Təchizat" уже начало подготовительную работу.

Организация спрогнозировала, что выполнение указанных работ обойдется в 25 миллионов 787 тысяч 787 манатов.

ООО "Naxçıvan Yol Təchizat" было зарегистрировано в июле 2024 года. Законным представителем ООО является Мамедли Абдулали Салех оглу.

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