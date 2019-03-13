Весной состоится очередная выставка, посвященная сфере туризма (ФОТО)

13 марта 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 марта 2019 года в JW Marriott Absheron пройдет очередная эксклюзивная выставка «Prime Travel Market». Организатором выставки является компания «The Prime Management & Consulting» при поддержке Государственного Агентства по туризму (STA) и Ассоциации Туризма Азербайджана (AZTA), сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

По традиции, мероприятие будет состоять из нескольких частей, каждая из которых будет служить коммуникационной площадкой для представителей туризма.

Это мероприятие категории «b2b» тщательно продуманное и спланированное таким образом, чтобы участники и гости могли наладить партнерские отношения в сфере туризма, а так же укрепить уже существующие.

Prime Travel Market предоставляет возможность участникам получить информацию о последних событиях и нововведениях в этой индустрии.

Участниками выставки будут 5* отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик-отели, авиакомпании, круизные компании, DMC, передовые туроператоры, туристические агентства и консьерж компании.

Prime Travel Market» проводится в целях поддержки представителей люксового туризма со всего мира лично встретиться с лучшими туристическими компаниями и наладить новые деловые связи. Выставка дает хороший старт компаниям, только планирующим выход на азербайджанский рынок.

«Prime Travel Market» - это мероприятие, которое является платформой для устойчивого развития въездного и выездного туризма в нашей стране и обеспечивает эффективное развитие деятельности туристической индустрии.

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