В ближайшее время туристы смогут посещать Карабах – Флориан Зенгстшмид (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время туристы смогут посещать Карабах, который обладает историческими, природными и культурными ресурсами.
Об этом, выступая на сессии на тему «Восстановление Юго-восточной, Западной и Южной Азии как туристических дестинаций» международной туристической выставки PATA Travel Mart 2021, сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, сообщает в пятницу Trend.
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