В ближайшее время туристы смогут посещать Карабах – Флориан Зенгстшмид (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время туристы смогут посещать Карабах, который обладает историческими, природными и культурными ресурсами.

Об этом, выступая на сессии на тему «Восстановление Юго-восточной, Западной и Южной Азии как туристических дестинаций» международной туристической выставки PATA Travel Mart 2021, сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, сообщает в пятницу Trend.