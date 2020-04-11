Рекомендации ПС МПК ТРАСЕКА по обеспечению грузовых перевозок в условиях ограничений, принимаемых в странах коридора

Транспорт 11 апреля 2020 15:28 (UTC+04:00)
Рекомендации ПС МПК ТРАСЕКА по обеспечению грузовых перевозок в условиях ограничений, принимаемых в странах коридора

БАКУ/Trend/ - Принятые в странах ТРАСЕКА меры пограничного контроля свидетельствуют о возможностях, в той или иной степени, грузовых перевозок на протяжении всего коридора, сообщил Trend генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) ТРАСЕКА Асет Асавбаев.

По его словам, принимая во внимание сложившуюся ситуацию в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках реализации стратегии Межправительственной комиссии ТРАСЕКА по развитию международного коридора Европа-Кавказ-Азия на 2016-2026 годы следует руководствоваться принципом обеспечения устойчивой мультимодальной сети, способствующей беспрепятственному и бесперебойному перемещению грузов, в полной мере используя транзитный потенциал коридора. Для обеспечения безопасного и бесперебойного перемещения товаров среди стран ТРАСЕКА, Постоянным секретариатом изложены принципы комплексного подхода к эффективному управлению на границе на основе применяемых мер в странах-участницах.

Во-первых, транспортные узлы (порты, аэропорты, логистические центры, пункты пропуска и так далее) следует усилить с учетом рекомендаций ВОЗ для организации безопасного процесса перевозки грузов через границу. Важно принять соответствующие меры для людей, которые могут быть определены как представляющие риск для охраны здоровья населения от коронавируса. Доступ к соответствующей медицинской помощи рекомендуется обеспечить каждому, учитывая приоритетность различных случаев в национальных системах здравоохранения.

Учитывая опыт стран ТРАСЕКА, рекомендуется принять следующие меры, в зависимости от обстоятельств:
- ввести в действие меры проверки при въезде в страну, которые направлены на оценку наличия симптомов и/или воздействия COVİD-19 у пересекающих границу лиц;
- обеспечить проверку пребывания в течение последних 30 дней в странах, где зафиксировано распространение вируса;
- предоставить информационные материалы о коронавирусе (листовки, баннеры, плакаты, электронные слайды и так далее) для распространения среди прибывающих в страну и повышения уровня их осведомленности;
- выявлять подозрительные случаи посредством тестирования с последующей организацией карантина на 14 дней;
- в случае пересечения границы транспортным средством из страны, в которой выявлены случаи распространения вируса, важно организовать его дезинфекцию по примеру Азербайджана и Грузии.

Во-вторых, государствам-членам не рекомендуется принимать меры, которые ставят под угрозу целостность маршрута для перевозки грузов. Им следует принять меры, направленные на въезд своих граждан и жителей, и содействовать транзиту других граждан стран ТРАСЕКА, которые направляются в страну проживания. Поэтому координация на межправительственном уровне является ключевым фактором в выработке мер, связанных с управлением границами. Коллективные и согласованные действия на протяжении всего коридора играют важную роль.

В случае введения государством-членом ограничений на перевозку грузов и пассажиров, целесообразно предусмотреть, чтобы эти ограничения были:
- прозрачными и принятыми соответствующим решением уполномоченного органа страны;
- должным образом мотивированы и имели связь с COVİD-19. Решения должны быть научно обоснованными и поддерживаться Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ);
- недискриминационными.

В-третьих, о любых запланированных транспортных ограничениях следует уведомлять Постоянный секретариат и все государства-члены ТРАСЕКА, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Уведомления должны быть своевременными, то есть до того, как принимаемые меры вступят в силу, без ущерба для перевозчиков приграничных стран.

В-четвертых, меры контроля предлагается направить на сохранение непрерывности экономической деятельности и поставок. Беспрепятственная перевозка грузов имеет решающее значение для поддержания доступности товаров, в частности продукции первой необходимости, таких как продукты питания (при их перевозке необходимо учесть, что согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, нет никаких доказательств того, что они являются источником передачи COVİD-19) , жизненно важное медицинское и защитное оборудование и материалы. В данном контексте содействие безопасному передвижению работников транспорта, в том числе водителей грузовиков и машинистов, пилотов и летного экипажа, пересекающих государственные границы, являются ключевым фактором обеспечения движение грузов.

В-пятых, государствам-членам коридора следует эффективно организовать деятельность государственных органов во избежание дублирования усилий и сокращения времени ожидания. Важно скоординировать усилия при проведении скрининга состояния здоровья между приграничными странами. Организация скрининга на одной стороне границы является наиболее эффективной и позволяет избежать дублирования усилий стран, а также сократить время ожидания перевозчиков.

Государства-члены имеют возможность отказать во въезде в страну в случае наличия симптомов коронавируса. Вместе с тем, рекомендуется применять меры, альтернативные отказу во въезде, такие как изоляция или карантин, если они считаются более эффективными в зависимости от сложившейся ситуации.

Учитывая широкое распространение введения 14-дневного карантина в странах ТРАСЕКА, целесообразно предусмотреть соответствующие условия на пунктах пропуска. Рекомендуется не отказывать во въезде лицам, которые явно болеют, в их отношении должны быть приняты соответствующие меры медицинской помощи.

В целях снижения риска распространения вируса важно организовать пограничный контроль таким образом, чтобы не допускать появление больших скоплений на границе, включая скопления автотранспортных средств до въезда в страну.

В-шестых, уполномоченным государственным органам стран ТРАСЕКА на определенный период предлагается рассмотреть возможность временного снижения требований к работникам транспорта. Опыт Болгарии и Румынии показывает, что требования к работникам транспорта, а именно водителям грузовых автотранспортных средств, могут быть снижены в отношении соблюдения режима труда и отдыха.

Меры, аналогичные увеличению максимального дневного лимита вождения с 9 часов до 11 часов и сокращению регулярного еженедельного периода отдыха с 45 до 24 часов, могут быть приняты во всех странах ТРАСЕКА, обосновываясь увеличением времени прохождения контроля на границах (учитывая время на прохождение скрининга, проверку документов, проведение санитарно-гигиенических процедур, ожидание на границе, время нахождения на карантине).

Особо важно применение временного снижения требований к работникам транспорта в случае, если они направляются в страну проживания в случаях:

- незначительным нарушениям режима труда и отдыха водителей грузовых автотранспортных средств;
- нарушениям, связанным со сложившейся ситуацией в мире, а также к применяемым мерам наказания.

Также рекомендуется предоставлять возможность продления сроков использования разрешительных документов, включая разрешения на перевозку (въезд/выезд в/из страны, транзит через страну).

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev

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