Движение поездов в Туркменистане возобновляется по ряду новых направлений

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане c 1 июня 2021 года возобновится движение пассажирских поездов по направлениям Туркменабат — Газоджак — Туркменабат, Туркменабат — Амыдеря — Туркменабат и Мары — Серхетабат — Мары, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по каждому из направлений.

Согласно сообщению, работа поездов возобновится в тестовом режиме с условием соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Ранее в Туркменистане возобновилось движение пассажирских поездов по направлениям Ашхабад – Дашогуз и Дашогуз – Ашхабад, а также Ашхабад – Туркменабат, Туркменабат – Ашхабад.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление железнодорожного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на пассажирские рейсы.

(Автор: Джейла Алиева)

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