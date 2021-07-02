Стабильная работа фидерной линии Актау-Баку-Актау способствует увеличению грузопотока по ТМТМ

Транспорт 2 июля 2021 13:37 (UTC+04:00)
Стабильная работа фидерной линии Актау-Баку-Актау способствует увеличению грузопотока по ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Стабильная и бесперебойная работа фидерной линии Актау - Баку - Актау способствует увеличению грузопотока по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала в ходе онлайн-мероприятия "Возможное влияние Зангезурского коридора на транспортно-коммуникационные линии в регионе" заместитель генерального секретаря Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Лейла Батырбекова.

По ее словам, с начала 2021 года по настоящее время по маршруту Китай - Азербайджан/Грузия/Турцияпрошли 47 контейнерных поездов, в направлении Турция - Китай проследовали четыре поезда.

"Стабильная и бесперебойная работа фидерной линии Актау - Баку - Актау способствует увеличению грузопотока по маршруту ТМТМ. На этой линии курсируют суда, принадлежащие флотилиям Азербайджана (ASCO) и Казахстана (KMTF)", - сказала она.

Батырбекова подчеркнула, что Международная ассоциация ТМТМ является платформой создания конкурентоспособных тарифов на основе принципа "единого окна".

"Объем контейнерных перевозок за первые пять месяцев текущего года по маршруту ТМТМ составил 9,674 тысячи TEU-контейнеров, что на 27 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, выросли транзитные перевозки через территорию Казахстана из Китая в Турцию, Италию, в страны Центральной Азии и другие страны", - добавила она.

По словам Батырбековой, Ассоциация и члены ТМТМ ведут совместную работу по созданию цифрового коридора.

"В 2020 году мы провели в связи с этим 11 встреч, налажено сотрудничество между ИТ-подразделениями членов ТМТМ (KTZ, АЖД, порт Актау, порт Баку, порт Курык и другие). В текущем году на участке Поти-Караганда мы планируем реализовать пилотный проект контейнерных перевозок ферросплавов,оператором которого будет TCDD(Турецкие железные дороги). Также в рамках этого пилотного проекта ведутся работы по цифровизации ТМТМ", - отметила она.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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