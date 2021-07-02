Грузинская Myway Airlines начинает осуществлять грузовые перевозки
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Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов
В Азербайджане для продления срока действия сертификатов о вакцинации и иммунитете достаточно будет получить одну дозу вакцины
Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай
На международных тактических учениях ВВС Anadolu Qartalı-2021 выполнены задачи заключительного этапа (ФОТО/ВИДЕО)
Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча». (ФОТО)
Зангезурский коридор имеет огромное значение не только в регионе, но и за его пределами - турецкий аналитик
Положительные результаты вакцинации от COVID-19 будут достигнуты в Азербайджане в короткие сроки - минздрав
При оценивании в ходе конкурса за основу были взяты принципы объективности и современных стандартов - Агентство по развитию медиа Азербайджана
Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила стремительный рост международного авторитета Азербайджана – МИД Кыргызстана
Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана – министр
Российские компании заинтересованы в участии в "умных" проектах Азербайджана - министерство (Эксклюзив)
"Norm Sement"- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин