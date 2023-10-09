Пассажирам рейсов AZAL в/из Израиля разрешен полный возврат стоимости авиабилета

БАКУ /Trend/ - Пассажирам рейсов AZAL в/из Израиля, которые не смогли воспользоваться услугами авиакомпании в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в стране, разрешен полный возврат стоимости авиабилета без штрафов или бесплатное перебронирование, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным компании, пассажирам рейсов AZAL в/из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, с авиабилетами выписанными до 7 октября включительно, с датой вылета с 8 октября до 1 ноября, разрешен возврат в рамках процедуры involuntary или переоформление на любые другие даты до 30 ноября 2023 года включительно.

Авиакомпания принимает меры, чтобы обеспечить пассажиров гибкими условиями в этой сложной ситуации.

При изменениях или обновлениях в расписании рейсов пассажиры «Азербайджанских Авиалиний» будут оперативно проинформированы об этом.

Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться в колл-центр «Азербайджанских Авиалиний» по адресу [email protected].