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На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)

Транспорт Материалы 9 ноября 2023 13:23 (UTC +04:00)
На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На третьем корабле типа "Aframax", принадлежащем совместному предприятию “SA Maritime AFEZCO”, был поднят трехцветный флаг Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), данному кораблю было присвоено имя "Зангезур" - в честь исторической земли Азербайджана.

Отметим, что дедвейт (общая грузоподъемность) "Зангезура" составляет около 115 тысяч тонн, как и ранее введенных в эксплуатацию танкеров типа "Aframax" ("Шуша" и "Карабах").

Данные корабли имеют стратегическое значение для страны, послужат увеличению грузоперевозочного потенциала национального судоходства и внесут вклад в международную цепочку создания стоимости нефтяной отрасли Азербайджана.

Напомним, что доля ASCO в проекте приобретения танкеров типа "Aframax" была профинансирована за счет средств, привлеченных от облигаций ASCO.

Подчеркнем, что СП "SA Maritime AFEZCO” учреждено ASCO и SOCAR.

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На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
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