На танкере “Зангезур” типа “Aframax” поднят флаг Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На третьем корабле типа "Aframax", принадлежащем совместному предприятию “SA Maritime AFEZCO”, был поднят трехцветный флаг Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), данному кораблю было присвоено имя "Зангезур" - в честь исторической земли Азербайджана.

Отметим, что дедвейт (общая грузоподъемность) "Зангезура" составляет около 115 тысяч тонн, как и ранее введенных в эксплуатацию танкеров типа "Aframax" ("Шуша" и "Карабах").

Данные корабли имеют стратегическое значение для страны, послужат увеличению грузоперевозочного потенциала национального судоходства и внесут вклад в международную цепочку создания стоимости нефтяной отрасли Азербайджана.

Напомним, что доля ASCO в проекте приобретения танкеров типа "Aframax" была профинансирована за счет средств, привлеченных от облигаций ASCO.

Подчеркнем, что СП "SA Maritime AFEZCO” учреждено ASCO и SOCAR.

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