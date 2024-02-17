SOCAR и AD Ports Group обсудили сотрудничество по логистике нефти

БАКУ /Trend/ - Представители SOCAR и компании "AD Ports Group" (Абу-Даби) провели переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает в субботу Trend со ссылкой на информацию SOCAR в социальных сетях.

В частности, были обсуждены перспективы сотрудничества в области логистики нефти и нефтехимической продукции.

Отметим, что данная арабская группа вертикально интегрированных компаний активна в регионе Каспия, Персидского залива и других регионах.

Она занимается вопросами логистики, морского транспорта и судоходства, работы портов, свободных экономических зон и экономических кластеров во многих странах мира.