Wizz Air запускает рейсы из Габалы в Абу-Даби

БАКУ/Trend/ - Венгерская авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Габалы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Как сообщает во вторник Trend, билеты по маршруту Габала – Абу-Даби уже доступны на официальном сайте авиакомпании, а первые рейсы начнутся с 19 июня. Цены начитаются от 60 манатов.

До настоящего времени Wizz Air выполняла полеты из Азербайджана только из Баку.

В честь запуска нового маршрута Wizz Air Abu Dhabi объявляет специальную акцию: сегодня действует 20% скидка на билеты для участников программы WIZZ Discount Club, а также в течение первых трех дней продаж — для всех пассажиров.

«Запуск нового маршрута — знаковое событие для Габалы и Абу-Даби, открывающее новые перспективы культурного обмена, туризма и делового сотрудничества между двумя странами. Габала обладает уникальным сочетанием природных достопримечательностей, культурного наследия и современной туристической инфраструктуры, и теперь мы стали ближе для гостей из ОАЭ и всего мира»- отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Йохан Эйдхаген, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi, добавил: «Мы рады расширять нашу постоянно растущую маршрутную сеть новым рейсом между Габалой и столицей ОАЭ, предлагая ультранизкие тарифы на эти захватывающие направления для путешественников, исследующих Ближний Восток. Wizz Air — это умный способ путешествовать с доступными и настраиваемыми опциями, позволяющими людям делать свою жизнь насыщеннее благодаря приключениям, не выходя за рамки бюджета. Wizz Air Abu Dhabi продолжает стремительное расширение, делая путешествия более доступными, чем когда-либо, из и в столицу ОАЭ. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас на борту в вашем следующем путешествии!»