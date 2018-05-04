Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы сотрудничества

4 мая 2018 21:17 (UTC+04:00)

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне.

В этой связи стороны отметили рост двустороннего товарооборота в 2017 году на 31% и сохранение положительной динамики данного показателя в первом квартале текущего года.

Лидеры стран также рассмотрели график предстоящих встреч.

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