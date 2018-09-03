Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку

3 сентября 2018 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана сохранил учетную ставку на уровне девяти процентов годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора, распространном в понедельник.

Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10 и 8 процентов соответственно.

"В соответствии с обновленными прогнозами, мы видим риски замедления темпов снижения инфляции, то есть инфляция продолжит замедление, но медленнее, чем мы оценивали раньше. Усиливается проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса, который в текущем году продолжает свое восстановление, и показателей мировой экономики в целом", - заявил глава Нацбанка Данияра Акишева.

Очередное решение по учетной ставке будет объявлено 15 октября 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

Напомним, что в июне текущего года Нацбанк Казахстана снизил учетную ставку до девяти процентов с 9,25 процента годовых.

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