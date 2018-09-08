Казахстан составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

8 сентября 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, совершающих полеты в страну, сообщают казахские СМИ.

Так, согласно рейтингу, по итогам первого полугодия этого года наилучшие показатели продемонстрировала компания "Узбекистон хаво йуллари".

Венгерская авикомпания Wizz Air (Венгрия) стала второй. Замыкает тройку самых пунктуальных зарубежных авиакомпаний LOT Polish Airlines (Польша).

Отмечается, что НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполнила 94 процентов рейсов без задержек.

А рейтинг пунктуальности иностранных авиакомпаний, совершивших в Казахстан более 100 рейсов за шесть месяцев текущего года, выглядит следующим образом:

"Узбекистон хаво йуллари" (Узбекистан).

Turkish Airlines (Турция).

"Сибирь" (Россия).

Air Arabia (ОАЭ).

Fly Dubai (ОАЭ).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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