Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Грузией увеличился на 67%

24 сентября 2018 16:34 (UTC+04:00)

Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Грузии при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Грузия организует бизнес-форум в рамках торгово-экономической миссии казахстанской делегации в Тбилиси (Грузия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Основной целью мероприятия, которое состоится 24 сентября 2018 года в 09:30 в отеле «Radisson Blu», является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными грузинскими покупателями.

В составе казахстанской делегации представлены крупные компании в горнодобывающей, строительной и машиностроительной областях.

В рамках торгово-экономической миссии планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Грузии.

В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, удобрения азотные, макаронные изделия, прокат плоский из железа, сигареты, рыбу мороженную, лекарственные средства. Основные товары импорта из Грузии в Казахстан: вино, безалкогольные напитки и воды, спиртовые настойки, металлические трубы, вакцины, молоко и сливки сгущенные.

В 2017 году сложилась положительная динамика роста взаимной торговли. Так, c января по июль 2018 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Грузией увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $77 млн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан расширяет мощности месторождения Тенгиз
Казахстан 15:26
Почти 14 млн тонн зерна намолочено в Казахстане
Казахстан 13:46
В выборах президента Грузии примут участие 25 кандидатов
Грузия 12:30
Совокупные объемы торгов на Казахстанской фондовой бирже сократились
Бизнес 11:54
Объем капвложений в развитие сельского хозяйства Казахстана увеличился
Казахстан 11:28
Цены на авиабилеты могут снизиться в Казахстане в будущем году
Бизнес 10:37
Лента новостей
Ценности UNEC
Общество 17:20
Новруз Мамедов: Проект госбюджета Азербайджана на 2019 г. составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов (ФОТО)
Политика 17:16
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Бизнес 17:12
Иностранные валюты продолжают укрепляться к суму Узбекистана
Бизнес 17:03
В Елисейском дворце призвали не затягивать переговоры по Brexit до ноября
Европа 17:02
В Баку встретились 40-летние одноклассники – все завершилось овациями (ФОТО)
Культура 16:58
Более 800 учителей бакинских школ приняли участие в курсах повышения квалификации (ФОТО)
Общество 16:56
Азербайджан может перенять опыт Мальты для создания правовой базы для операций с криптовалютами
Бизнес 16:53
Оглашена повестка IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку
Бизнес 16:35