Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Грузии при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Грузия организует бизнес-форум в рамках торгово-экономической миссии казахстанской делегации в Тбилиси (Грузия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Основной целью мероприятия, которое состоится 24 сентября 2018 года в 09:30 в отеле «Radisson Blu», является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными грузинскими покупателями.

В составе казахстанской делегации представлены крупные компании в горнодобывающей, строительной и машиностроительной областях.

В рамках торгово-экономической миссии планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Грузии.

В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, удобрения азотные, макаронные изделия, прокат плоский из железа, сигареты, рыбу мороженную, лекарственные средства. Основные товары импорта из Грузии в Казахстан: вино, безалкогольные напитки и воды, спиртовые настойки, металлические трубы, вакцины, молоко и сливки сгущенные.

В 2017 году сложилась положительная динамика роста взаимной торговли. Так, c января по июль 2018 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Грузией увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $77 млн.

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