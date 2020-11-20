Акмолинская область в лидерах по производству полуобработанного золота в РК

Горнодобывающая и металлургическая промышленность является ключевой в экономике региона. На сегодня Акмолинская область занимает ведущее место в республике по производству полуобработанного золота, занимая порядка 30% в общем объеме производства страны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Этот показатель в ближайшем будущем возрастет в связи с реализацией перспективных проектов по строительству золотоизвлекательных фабрик RGGold и Аксу Technology с выпуском порядка 10 тонн золота. Благодаря этому доля региона в республиканском объеме производства данного вида металла возрастет до 38%, пояснили в управлении предпринимательства и промышленности.

Еще одним из крупных предприятий, планирующих улучшить свои показатели, является Степногорский горно-химический комбинат. Компания специализируется на молибденовых и урановых рудах, полученных высоконаучными производственными методами. Предприятие перерабатывает порядка 1 миллион тонн медно-молибденовой руды в год с месторождения «Кызыл Ту». Мощность по добыче урана составляет 4 тысячи тонн. В настоящее время в компании работает 1079 человек.

«Линия по производству меди-молибдена загружена на 100%. По добыче урана этот показатель немного меньше. Это связано с тем, что у нас нет собственного сырья. В будущем мы планируем переоснащать линию по производству урана. В результате мы сможем производить более 6 тысяч тонн урана в год», - сообщил заместитель генерального директора Артем Важин.

В планах предприятия полностью загрузить линию по переработке урана и увеличить производственные мощности в полтора раза. Это станет возможным за счет увеличения добычи на руднике «Буденовское».

В целом, в регионе действуют шесть крупных предприятий включая АО «Altyntau Kokshetau», ТОО «Оркен-Атансор», АО «ГМК «Казахалтын« и другие.