Аэропорт в казахстанском Актау возобновит полеты 8 января

Аэропорт в городе Актау на юго-западе Казахстана возобновит полеты в субботу, 8 января, сообщила комендатура Мангистауской области, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"С восьмого января в Актау планируется возобновление воздушных полетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00 по местному времени (7:00 по московскому времени).

Аэропорты Актау, Алма-Аты и Актобе были закрыты из-за массовых протестов и беспорядков, охвативших Казахстан в первые дни года.