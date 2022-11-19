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Казахстан будет сотрудничать с ТЮРКПА в области качества

Казахстан Материалы 19 ноября 2022 21:04 (UTC +04:00)
Казахстан будет сотрудничать с ТЮРКПА в области качества

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На площадке Казстандарта состоялась встреча с делегацией Парламентской ассамблей тюркских государств (ТЮРКПА) во главе с генеральным секретарем Мехметом Сюрейей Эромом, сообщает Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры качества между Казстандартом и ТЮРКПА.

Генеральный директор Казстандарта Габит Мухамбетов поблагодарил парламентариев за поддержку и сотрудничество.

«Казстандарт готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень взаимодействия в сфере инфраструктуры качества», - отметил Габит Мухамбетов.

Соглашение позволит сторонам обмениваться научно-технической информацией, включая обмен документами и техническими стандартами;

реализовывать совместные научно-исследовательские проекты в области инфраструктуры качества;

проводить двустороннее участие в форумах, конгрессах, конференциях;

проводить специализированные технические тренинги и разработку инициатив по наращиванию потенциала в области инфраструктуры качества халяль;

организовать сотрудничество по адаптации, внедрению и применению стандартов по Целям устойчивого развития, в том числе 5 ЦУР «Гендерное равенство».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества и выведении его на новый уровень.

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