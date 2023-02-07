Казахстан готов оказать продовольственную помощь Турции – министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов оказать продовольственную помощь Турции, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ,

«Помощь братской стране важна для нас. Если возникает необходимость, мы обязаны оказать помощь. Мы готовы помочь. Для этого должен поступить запрос со стороны Турции», - сказал Карашукеев.

Министр добавил, что в Казахстане функционирует специальный фонд, оказывающий международную помощь. Резервы фонда будут использованы, если Турция направит запрос.

Это предложение является дополнением к ранее взятым обязательствам по оказанию помощи поисково-спасательным операциям в Турции.

Казахстанские спасатели уже прибыли в Газиантеп и приступили к поисково-спасательным работам.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.