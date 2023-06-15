В Казахстане запретили импорт авиакеросина из РФ

БАКУ /Trend/ - По обращению министерства энергетики Казахстана введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации,

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Согласно информации, запрет будет действовать в течение месяца, при улучшении ситуации будет отменен.

"По данным уполномоченного органа, в связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов есть риск затоваривания резервуаров НПЗ и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ страны", - сообщили в пресс-службе.